Одягнув надто довгі штани: Джастін Бібер сконфузився на прогулянці з дружиною через дивний образ

Стиль співака дуже здивував, адже штани йому довелося практично ловити.

Знамените подружжя Джастін Бібер та його дружина Гейлі потрапили під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли вийшли на невелику прогулянку. Пара йшла вулицею, тримавшись за руки і базікавши.

Однак, якщо Гейлі мала традиційно розкішний вигляд, і підкреслила свою струнку фігуру оверсайз речами, то Джастін продумав образ не до кінця.

Популярний співак був одягнений у речі від свого бренду одягу Drew House. Він поєднав джемпер, жилет і рожеву шапку, але найбільше уваги привернули джинси Бібера, оскільки вони були настільки довгими, що співак буквально на них наступав кросівками, коли йшов.

Джастін і Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Гейлі ж віддала перевагу улюбленій шкіряній куртці, широким джинсам та смугастому поло. У руці модель несла чорну сумку Miu Miu, а також взула туфлі від Bottega Veneta. Завершували її образ сонцезахисні окуляри від Saint Laurent.

Джастін і Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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