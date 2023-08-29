Одягнув рожеву кепку поверх каптура: Джастіна Бібера сфотографували в дивному вбранні

Поки дружина Бібера демонструвала в Нью-Йорку розкішні вбрання у червоних сукнях і займалася просуванням своєї косметики, він з'явився на вулиці у досить незвичайному вигляді.

Співак Джастін Бібер, який прославився у 14-річному віці, зараз не так часто випускає нову музику або дає концерти, проте він активно підтримує свою дружину Гейлі та її кар'єру бізнеследі. Дівчина запустила власний бренд косметики для догляду за тілом Rhode, особливою популярністю серед якої отримав блиск для губ.

Зараз вона запустила нову лінійку цих продуктів полуничним ароматом під назвою Strawberry Glaze (полунична глазур). Що цікаво, цей проєкт є колаборацією з популярним брендом з виробництва пончиків Krispy Kreme, нібито щоб передати в ароматі блиску той самий неповторний смак цього смаколика.

"Коли я була дитиною, моїм улюбленим пончиком був пончик із полуничною глазур'ю та посипанням — це така ностальгія", — розповіла Гейлі в інтерв'ю Cosmopolitan.

Тому навіть презентація продукції та невелика фотосесія з нагоди запаски косметичного продукту відбулася в одному із закладів Krispy Kreme у Нью-Йорку. Гейлі на захід вбралася в спокусливу червону мінісукню від Ermanno Scervino з колекції осінь-зима 2023 та доповнила її мюлями від Maison Ernest. Образ мав справді спокусливий вигляд та відповідав полуничній тематиці заходу.

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / Фото: Getty Images

Однак, поки Гейлі зачаровувала своїм гламурним вбранням, її чоловік Джастін трохи шокував, оскільки потрапив під приціл фотографів у досить дивному образі.

На співаку були сірі трикотажні шорти до колін і сіра кофта з каптуром, кишенями та блискавкою, яку він носив досить дивно. Джастін одягнув кофту на голе тіло і залишивши її трохи розстебнутою одягнув на голову каптур, зятянув і зав'язав. Водночас він одягнув на голову рожеву кепку.

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Також Бібер одягнув білі шкарпетки та жовті крокси з колаборації зі своїм брендом Drew. Співак трохи покатався на міському велосипеді і навіть посидів на асфальті під стовпом, так він нагадував актора Кіану Рівза, який також любить розслаблений стиль одягу і часто має дивний вигляд на знімках папараці.

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Сам же Джастін поділився кількома кадрами із заходу та показав свою дружину у її розкішному луку.

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