Одягнув спідницю замість штанів: Роберт Паттінсон прийшов у сміливому луку на показ Dior

Цього місяця у багатьох містах стартували Тижні чоловічої моди, тому Модний дім Dior презентував свою нову колекцію. На шоу в Парижі запросили знаменитостей, інфлюенсерів, а також друзів бренда, серед яких був і британський актор Роберт Паттінсон.

Для заходу Роберт вибрав дуже незвичайне вбрання, яке дуже відрізнялося від його колишніх луків для червоних доріжок та прем'єр. Річ у тому, що на зірці "Сутінків" і "Бетмена" була сіра спідниця з твідової тканини трохи нижче колін, яку він поєднав з коричневою шубою зі штучного хутра.

Також актор одягнув чорні високі гольфи та чоботи. Всі речі на ньому були, звичайно, від Dior.

Роберт Паттінсон / Фото: Getty Images

Але він не єдиний, хто одягав подібні спідниці на світські заходи. Влітку 2022 року на червоній доріжці в Берліні Бред Пітт шокував вибором луку, оскільки теж одягнув спідницю вище колін, піджак та рожеву м'яту сорочку.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

До речі, спідниці, як у Паттінсона, були представлені брендом на показі в колекції осінь-зима 2023-2024, який він відвідав.

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