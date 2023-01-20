Одягнув спідницю замість штанів: Роберт Паттінсон прийшов у сміливому луку на показ Dior

Актор справді здивував з'явившись у вбранні з нової колекції бренду.
Цього місяця у багатьох містах стартували Тижні чоловічої моди, тому Модний дім Dior презентував свою нову колекцію. На шоу в Парижі запросили знаменитостей, інфлюенсерів, а також друзів бренда, серед яких був і британський актор Роберт Паттінсон.
Для заходу Роберт вибрав дуже незвичайне вбрання, яке дуже відрізнялося від його колишніх луків для червоних доріжок та прем'єр. Річ у тому, що на зірці "Сутінків" і "Бетмена" була сіра спідниця з твідової тканини трохи нижче колін, яку він поєднав з коричневою шубою зі штучного хутра.
Також актор одягнув чорні високі гольфи та чоботи. Всі речі на ньому були, звичайно, від Dior.
Але він не єдиний, хто одягав подібні спідниці на світські заходи. Влітку 2022 року на червоній доріжці в Берліні Бред Пітт шокував вибором луку, оскільки теж одягнув спідницю вище колін, піджак та рожеву м'яту сорочку.
До речі, спідниці, як у Паттінсона, були представлені брендом на показі в колекції осінь-зима 2023-2024, який він відвідав.
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