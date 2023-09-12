Ого-го яка: 58-річна Елізабет Герлі у блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Британська акторка продовжує вихвалятися ідеальною фігурою і рекламувати купальники своєї марки.
Елізабет Герлі продовжує приголомшувати підписників своєю неймовірною фізичною формою.
Акторка опублікувала в Instagram серію знімків у купальнику власного бренду Elizabeth Hurley Beach.
Ліз позувала у блакитному бікіні з ланцюжками. Вона похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте.
Позувала Герлі на балконі. Свій образ вона доповнила зачіскою з локонами і сонцезахисними окулярами у блакитній оправі. На шиї у неї був делікатний ланцюжок із підвіскою-камінчиком.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у червоному купальнику продемонструвала пружні сідниці.
Читайте також: