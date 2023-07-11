Ого-го яка: 58-річна Елізабет Герлі у смугастому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Британська акторка часто тішить фоловерів пікантними світлинами у стильних купальниках.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімок з відпочинку на пляжі. Перед фотокамерою красуня позувала біля пальми у чорному-білому смугастому бікіні від власного бренду Elizabeth Hurley Beach, який складався із ліфа-бандо і плавок на зав'язках.
Фігура акторка має стрункий і сексуальний вигляд. Так тримати, Ліз.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі продемонструвала підтягнуте тіло у трьох суцільних купальниках: блакитному, білому і чорному.
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