Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Ого, як сміливо: колишня дівчина Ді Капріо показала, який має вигляд оголеною

Ого, як сміливо: колишня дівчина Ді Капріо показала, який має вигляд оголеною

Ого, як сміливо: колишня дівчина Ді Капріо показала, який має вигляд оголеною

Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

29-річна Ніна Агдал опублікувала своє оголене селфі.

Датська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Ніна Агдал, вирішила розбурхати уяву фоловерів в Instagram своїм відвертим фото. Красуня оголилася і зробила селфі у дзеркалі.

Модель продемонструвала струнку фігуру і пружні сідниці. Груди Агдал прикрила рукою.

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал
Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

"Ви знаєте, що має  хороший вигляд оголеним? Впевненість", — підписала світлину Ніна.

Ще манекенниця любить фотографуватися у купальниках. Раніше вона сексуально позувала на пляжі у блакитному бікіні.

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал
Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал
Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал
Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

Читайте також: Колишня дівчина Ді Капріо — Ніна Агдал — покрутилася перед камерою у рожевому бікіні

Наступна публікація