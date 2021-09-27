Ого, як сміливо: колишня дівчина Ді Капріо показала, який має вигляд оголеною

29-річна Ніна Агдал опублікувала своє оголене селфі.

Датська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — Ніна Агдал, вирішила розбурхати уяву фоловерів в Instagram своїм відвертим фото. Красуня оголилася і зробила селфі у дзеркалі.

Модель продемонструвала струнку фігуру і пружні сідниці. Груди Агдал прикрила рукою.

Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

"Ви знаєте, що має хороший вигляд оголеним? Впевненість", — підписала світлину Ніна.

Ще манекенниця любить фотографуватися у купальниках. Раніше вона сексуально позувала на пляжі у блакитному бікіні.

Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал / Instagram Ніни Агдал

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Красива і відверта Ніна Агдал (20 фото)

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