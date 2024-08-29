Ого, яка: 51-річна Єва Герцигова у "голому" комбінезоні позувала на Венеційському кінофестивалі

Чеська топмодель приголомшила своїм красивим і струнким виглядом.
Єва Герцигова відвідала 81-ий Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру фільму "Марія" із Анджеліною Джолі у головній ролі.
Модель привернула до себе увагу провокаційним виглядом, у якому сміливо позувала на червоній доріжці.
На ній був прозорий комбінезон із принтом, зверху якого вона одягла чорне вбрання. Воно складалося з двох смужок на грудях із галтером, тканини спереду, яка імітувала труси із золотими ланцюжками, і довгої прозорої спідниці ззаду.
Аутфіт Єва доповнила чорними гостроносими замшевими туфлями на шпильках, а також масивним золотим ланцюжком із великою підвіскою у вигляді маски. У неї було об'ємне укладання з кучерями, яке дуже їй пасувало і робило її лук ефектним, ніжний макіяж і бордовий манікюр.
Герцигова мала розкішний і стрункий вигляд. Вона прикувала до себе увагу всіх присутніх на кінофестивалі.
Нагадаємо, Єва Герцогова прийшла на Каннський кінофестиваль у закритій леопардовій сукні максі з оголеною спиною і розрізом ззаду.
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