Ого, яка: 51-річна Єва Герцигова у "голому" комбінезоні позувала на Венеційському кінофестивалі

Єва Герцигова відвідала 81-ий Венеційський кінофестиваль. Вона прийшла на прем'єру фільму "Марія" із Анджеліною Джолі у головній ролі.

Модель привернула до себе увагу провокаційним виглядом, у якому сміливо позувала на червоній доріжці.

Єва Герцогова / Фото: Associated Press

На ній був прозорий комбінезон із принтом, зверху якого вона одягла чорне вбрання. Воно складалося з двох смужок на грудях із галтером, тканини спереду, яка імітувала труси із золотими ланцюжками, і довгої прозорої спідниці ззаду.

Єва Герцогова / Фото: Associated Press

Єва Герцогова / Фото: Associated Press

Аутфіт Єва доповнила чорними гостроносими замшевими туфлями на шпильках, а також масивним золотим ланцюжком із великою підвіскою у вигляді маски. У неї було об'ємне укладання з кучерями, яке дуже їй пасувало і робило її лук ефектним, ніжний макіяж і бордовий манікюр.

Єва Герцогова / Фото: Associated Press

Герцигова мала розкішний і стрункий вигляд. Вона прикувала до себе увагу всіх присутніх на кінофестивалі.

Єва Герцогова / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Єва Герцогова прийшла на Каннський кінофестиваль у закритій леопардовій сукні максі з оголеною спиною і розрізом ззаду.

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