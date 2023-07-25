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Ого, яка: 52-річна акторка у рожевій мінісукні з пишним декольте прогулялася Нью-Йорком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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863
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Ого, яка: 52-річна акторка у рожевій мінісукні з пишним декольте прогулялася Нью-Йорком

Кенія Мур / Фото: Getty Images

Кенія Мур обрала для свого виходу образ у стилі ляльки Барбі.

Американська акторка і зірка телесеріалу "Справжні домогосподарки з Атланти" – Кенія Мур – потрапила в об'єктиви папараці, коли прогулювалася вулицями Нью-Йорка.

Знаменитість привернула увагу своїм яскравим гламурним аутфітом. На Кенії була рожева мінсукня з паєтками, яка б точно сподобалася ляльці Барбі.

Вбрання мало вирізи на талії і відверте декольте, яке підкреслило її сексуальні пишні груди.

Кенія Мур / © Getty Images
Кенія Мур / Фото: Getty Images

Лук Мур доповнила босоніжками кольору металік на високій платформі і шпильках. Вона зробила зачіску з високим хвостом і локонами, макіяж із рожевими тінями і помадою, вуха прикрасила срібними сережками з камінням, а руку – каблучками і браслетом. Молочний манікюр завершив образ Кенії.

Навіть  не скажеш, що акторці 52 роки, адже вона має набагато молодший вигляд – у неї красива пружна шкіра без єдиної зморшки.

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Дата публікації
Перегляди
863
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