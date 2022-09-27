Ого яка: 53-річна Гелена Крістенсен позувала перед камерою у спідній білизні

Данська супермодель Гелена Крістенсен постала перед камерою у спідній білизні, а кількома знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Гелена стала обличчям колекції білизни від лондонського бренду Coco de Mer Icons. Крістенсен є прихильницею бренду та співпрацює з маркою вже вдруге.

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Крім того, що манекенниця позувала перед об'єктивом фотографа в мереживних білизняних комплектах, вона ще й виступила в особі креативної директорки цієї фотосесії.

Модель постала в кадрі у прозорих бюстгальтерах, мереживних боді та сексуальних панчохах, а також у туфлях та босоніжках на високих шпильках. Її образ сексапільної діви був доповнений червоною помадою та червоним манікюром. У блогу модель поділилася також кількома закадровими фотографіями та показала, як відбувався процес знімання фотосесії.

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Нагадаємо, прославилася Крістенсен наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, і була однією з "ангелів" Victoria's Secret разом з Тайрою Бенкс і Стефані Сеймур. Досі Гелена має приголомшливий вигляд і демонструє, що вона ще ого-го.

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