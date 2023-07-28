Ого, яка: 55-річна Кайлі Міноуг одягла "голу" сукню на захід

У співачки був надзвичайний образ.

Австралійська суперзірка Кайлі Міноуг відвідала захід у Лас-Вегасі, присвячений її майбутньому шоу у закладі The Venetian Las Vegas.

Для презентації майбутньої серії концертів, які стартують восени, співачка одягла спокусливу чорну сукню з "голим" ефектом. Вбрання було нижче колін, напівпрозорим і по всій довжині було оформлене оборками.

Також у сукні були широкі бретельки та вставка спереду із щільнішої чорної тканини. Образ зірка доповнила ідеальним укладанням, кількома браслетами на зап'ястях та чорними туфлями з ремінцями.

Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

На сторінці в соцмережі Кайлі показала, як позувала в цій сукні.

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