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Ого, яка: 57-річна Елізабет Герлі у бікіні похизувалася сексуальним декольте і стрункою фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
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Ого, яка: 57-річна Елізабет Герлі у бікіні похизувалася сексуальним декольте і стрункою фігурою

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Британська акторка обожнює фотографуватися і знімати відео у купальниках.

Елізабет Герлі потішила фоловерів в Instagram гарячим відео. На ньому спокусниця Ліз постала у бірюзовому бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою золотистою фурнітурою. Акторка продемонструвала струнку фігуру і похизувалася сексуальним декольте.

"Знову в бікіні", - підписала вона відео.

Пляжний лук Герлі доповнила сонцезахисними окулярами і укладанням.

Як бачимо, Елізабет не втрачає своєї ідеальної форми. Вона продовжує приміряти купальники і мотивувати інших працювати над своїм тілом, щоб мати такий бездоганний вигляд, як у неї.

Нагадаємо, Герлі на один із заходів приїхала у рожевій сукні міді з кейпнакидкою, у рожевих босоніжках на платформі та підборах, доповнивши образ великими сережками з камінням у вухах.

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Перегляди
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