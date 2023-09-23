Ого, яка: 60-річна Демі Мур прийшла на модне шоу в жакеті з відвертим декольте та собачкою під пахвою

Голлівудська акторка Демі Мур не припиняє дивувати, оскільки у свої 60 років має просто чудовий вигляд. Зараз вона проводить час у Мілані, де триває Тиждень моди. Там Демі вже відвідала показ Fendi у водолазці та спідниці з драпуванням, а 22 вересня сяяла серед гостей на шоу Versace.

Образ Демі був дуже гламурним, оскільки вона одягла золотисті штани з торочкою і синій шовковий жакет. Під жакетом у зірки нічого не було, а декольте було настільки глибоким, що особливо привертало увагу. Також на рукавах і передній частині цього жакету була аплікація.

Доповнила вона образ сріблястими босоніжками на підборах, легким макіяжем і розпустила волосся. Однак прийшла на показ до Донателли Версачі не сама, а зі своїм коханим чихуахуа на окличку Пілаф. Маленького друга вона тримала на руках.

Демі Мур / Фото: Getty Images

На публіці з улюбленим псом на цьому тижні з'явилася й донька Майкла Джексона Періс. Вона прийшла на захід у Беверлі-Гіллз із собакою на окличку Коа, але тварині явно не подобалася така увага і спалахи фотокамер, через що він ховався за господиню.

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