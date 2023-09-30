Ого, яка: американська драг-квін прийшла на бал у сукні з відвертим декольте і розрізом до талії

Драг-квін Джіджі Гуд відвідала бал Zodiac, який відбувся у маєтку Гудіні в Лос-Анджелесі.

Для такої події Гуд обрала красивий і провокаційний водночас образ. Вона була одягнена у вечірню чорну сукню, розшиту лелітками і довгим бісером, зі шлейфом. Вбрання мало відверте глибоке декольте і високий розріз аж до талії, через який Джіджі демонструвала свої стрункі ноги.

Джіджі Гуд / Фото: Associated Press

Аутфіт драг-квін доповнила золотими босоніжками на високій платформі і підборах.

Білявка також похизувалася екстравагантною зачіскою, яка була схожа на парасольку. Вона зробила макіяж із чорними стрілками, червоні манікюр і педикюр, прикрасила вуха сережками з камінням, а руки – браслетом і каблучками.

Джіджі Гуд / Фото: Associated Press

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