Ого, яка: американська драг-квін прийшла на бал у сукні з відвертим декольте і розрізом до талії

25-річна білявка у сміливому вечірньому вбранні похизувалася стрункою фігурою.
Драг-квін Джіджі Гуд відвідала бал Zodiac, який відбувся у маєтку Гудіні в Лос-Анджелесі.
Для такої події Гуд обрала красивий і провокаційний водночас образ. Вона була одягнена у вечірню чорну сукню, розшиту лелітками і довгим бісером, зі шлейфом. Вбрання мало відверте глибоке декольте і високий розріз аж до талії, через який Джіджі демонструвала свої стрункі ноги.
Аутфіт драг-квін доповнила золотими босоніжками на високій платформі і підборах.
Білявка також похизувалася екстравагантною зачіскою, яка була схожа на парасольку. Вона зробила макіяж із чорними стрілками, червоні манікюр і педикюр, прикрасила вуха сережками з камінням, а руки – браслетом і каблучками.
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