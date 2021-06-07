Ого, яка: Белла Хадід продемонструвала ефектний образ в спортивному костюмі

24-річна модель потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.

Белла Хадід любителька спортивного стилю 90-х і нульових, тому часто з'являється в подібних вбраннях. Але у свої образи модель завжди розбавляє трендовими аксесуарами.

На вихідних її помітили в Вест-Віллидж в ефектному образі, адже Белла поєднала червоний костюм Stussy з лампасами і білу спортивну білизну. Щоб комплект було помітно модель розстебнула бомбер, а штани спустила на стегна.

Також вона додала до цього луку улюблену прикрасу від знаменитого ювелірного бренду Bvlgari, медальйон на золотому ланцюжку і білі кросівки Calvin Klein. На очах у неї були іміджеві окуляри, на обличчі маска, а на плечі маленька сумка.

Белла Хадід / Getty Images

Нагадаємо, що у квітні Белла брала участь у показі нової колекції Michael Kors, під час якої дефілювала просто на вулиці. Тоді красуня приміряла червоне трикотажне міні з високою горловиною, червоне лаковане пальто і туфлі-човники на підборах і ще кілька образів від дизайнера.

Белла Хадід / Getty Images

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Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

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