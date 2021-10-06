Ого, яка: Демі Роуз топлес похизувалася пишними грудьми

Британська "Кім Кардашян" продовжує зваблювати фоловерів відвертими образами.

Демі Роуз — дівчина без комплексів. Вона дуже розкуто почувається перед камерою, і не важливо — одягнена вона чи роздягнена.

Красуня влаштувала відвертий фотосет у черговому сексуальному образі. Демі постала перед камерою топлес. З одягу на моделі були чорні стринги і ковбойський капелюх.

Спочатку Демі похизувалася пишними грудьми, прикривши їх руками.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Потім знаменитість продемонструвала пишні сідниці, якими дуже пишається, і при кожній нагоді їх показує.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Пишні форми Роуз подобаються багатьом чоловікам, тому серед її фоловерів дуже багато сильної половини людства.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

А вчора смілива Демі вихвалялася своєю фігурою "пісковий годинник" у леопардовому купальнику, який доповнила леопардовими босоніжками на шпильці.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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