Ого, яка: Демі Роуз топлес похизувалася пишними грудьми

Британська "Кім Кардашян" продовжує зваблювати фоловерів відвертими образами.
Демі Роуз — дівчина без комплексів. Вона дуже розкуто почувається перед камерою, і не важливо — одягнена вона чи роздягнена.
Красуня влаштувала відвертий фотосет у черговому сексуальному образі. Демі постала перед камерою топлес. З одягу на моделі були чорні стринги і ковбойський капелюх.
Спочатку Демі похизувалася пишними грудьми, прикривши їх руками.
Потім знаменитість продемонструвала пишні сідниці, якими дуже пишається, і при кожній нагоді їх показує.
Пишні форми Роуз подобаються багатьом чоловікам, тому серед її фоловерів дуже багато сильної половини людства.
А вчора смілива Демі вихвалялася своєю фігурою "пісковий годинник" у леопардовому купальнику, який доповнила леопардовими босоніжками на шпильці.
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