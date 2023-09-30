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Ого, яка: Демі Роуз у лавандовому боді продемонструвала велику п'яту точку

Ого, яка: Демі Роуз у лавандовому боді продемонструвала велику п'яту точку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
1 хв
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Ого, яка: Демі Роуз у лавандовому боді продемонструвала велику п'яту точку

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" обожнює вихвалятися своїми пишними сідницями.

Демі Роуз потішила фоловерів Instagram новим пікантним контентом. Красуня показала свій спокусливий образ, у якому вона розважалася на фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок у Неваді.

На моделі було лавандово-нюдове боді, прикрашене стразами і камінням.

Демі сфотографувалася спиною до фотокамери, щоб похизуватися своїми великими сексуальними сідницями.

Аутфіт Демі доповнила африканськими кісками, стильними сонцезахисними окулярами і каблучками.

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показала ще один відвретий лук із фестивалю. Вона у червоному бікіні похизувалася пишним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
495
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