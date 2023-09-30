Ого, яка: Демі Роуз у лавандовому боді продемонструвала велику п'яту точку

Британська "Кім Кардашян" обожнює вихвалятися своїми пишними сідницями.
Демі Роуз потішила фоловерів Instagram новим пікантним контентом. Красуня показала свій спокусливий образ, у якому вона розважалася на фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок у Неваді.
На моделі було лавандово-нюдове боді, прикрашене стразами і камінням.
Демі сфотографувалася спиною до фотокамери, щоб похизуватися своїми великими сексуальними сідницями.
Аутфіт Демі доповнила африканськими кісками, стильними сонцезахисними окулярами і каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показала ще один відвретий лук із фестивалю. Вона у червоному бікіні похизувалася пишним бюстом.
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