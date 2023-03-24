Ого, яка: Демі Роуз у леопардовому халаті з пір'ям похизувалася сексуальним декольте і ногами

Демі Роуз обожнює спокушати фоловерів в Instagram своїми відвертими образами, в яких вона не втомлюється фотографуватися.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Цього разу модель продемонструвала звабливий лук у леопардовому халаті з пір'ям, під яким на ній був чорний бюстгальтер. Красуня похизувалася сексуальним пишним бюстом і ногами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт вона доповнила леопардовими босоніжками на шпильках і зі срібними широкими ремінцями на щиколотках. Роуз накрутила локони і зібрала їх в елегантну об'ємну зачіску. У вухах у неї були золотисті круглі сережки із логотипом Chanel.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель спокусливо позувала на дивані з леопардовим покривалом. А на стіні висіла картина із зображенням леопардів.

Нагадаємо, минулого разу провокаційна Демі Роуз без білизни позувала на камеру.

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