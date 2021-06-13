Ого, яка: Демі Роуз у прозорій сукні похизувалася пишними сідницями

26-річна британська "Кім Кардашян" показала нові пікантні знімки.

Демі Роуз обожнює вихвалятися своїми пишними формами, тому її фотоблог просто завалений відвертими світлинами, на яких вона виставляє на показ свої принади.

Цього разу красуня у кремовій прозорій сукні від бренду PrettyLittleThing, обличчям якого вона є, продемонструвала пишні сідниці. У руці вона тримала солом'яного бриля. У такому луці Демі вийшла на прогулянку природою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Земля — це те, що нас усіх об'єднує", — підписала вона знімок.

Ще Роуз похизувалася пишним бюстом у ліфі-сітці. Від такого декольте важко відірвати погляд. Свій аутфіт вона доповнила солом'яним капелюхом, укладанням з локонами і легким макіяжем з пишними віями.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, найбільше Демі любить зніматися без спідньої білизни. Нещодавно вона показала відверті кадри без бюстгальтера.

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Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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