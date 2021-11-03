Ого, яка: Демі Роуз в образі Бубнової дами похизувалася пишним декольте

Ого, яка: Демі Роуз в образі Бубнової дами похизувалася пишним декольте

Модель викликала фурор у соцмережі своїм розкішним аутфітом на Геловін.

Демі Роуз повеселилася на Геловін-вечірці, для якої підготувала ефектний аутфіт. Модель постала в образі Бубнової дами. Її було не впізнати.

В Instagram красуня показала знімки, на яких позувала у цьому незвичайному луці.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Одягнена Демі була у червону розкішну сукню з багатошаровою асиметричною спідницею та відвертим декольте.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Образ Роуз доповнила червоними рукавичками зі стразами на пальцях, червоними туфлями, інкрустованими стразами, та червоним екстравагантним головним убором, розшитим камінням. Позаду вона мала величезний комір у вигляді серця з бубнових карт.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Ефектності аутфіту додав тематичний макіяж. У руках вона тримала карти з логотипом Louis Vuitton.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Звичайно, я можу бути королевою твого серця", — підписала світлини Демі.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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