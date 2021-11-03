Ого, яка: Демі Роуз в образі Бубнової дами похизувалася пишним декольте

Модель викликала фурор у соцмережі своїм розкішним аутфітом на Геловін.
Демі Роуз повеселилася на Геловін-вечірці, для якої підготувала ефектний аутфіт. Модель постала в образі Бубнової дами. Її було не впізнати.
В Instagram красуня показала знімки, на яких позувала у цьому незвичайному луці.
Одягнена Демі була у червону розкішну сукню з багатошаровою асиметричною спідницею та відвертим декольте.
Образ Роуз доповнила червоними рукавичками зі стразами на пальцях, червоними туфлями, інкрустованими стразами, та червоним екстравагантним головним убором, розшитим камінням. Позаду вона мала величезний комір у вигляді серця з бубнових карт.
Ефектності аутфіту додав тематичний макіяж. У руках вона тримала карти з логотипом Louis Vuitton.
"Звичайно, я можу бути королевою твого серця", — підписала світлини Демі.
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