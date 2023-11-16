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Ого, яка: ефектна Дженніфер Лопес засвітила груди у відвертому вбранні

Автор
Юлія Кудринська
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Ого, яка: ефектна Дженніфер Лопес засвітила груди у відвертому вбранні

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Артистка опублікувала нові сміливі фото у своїй соцмережі.

Якщо вчора 54-річна актриса, співачка і бізнес-леді — Дженніфер Лопес — з'явилася у святковій промокампанії білизняного бренду, приуроченій до Різдва, що наближається, в домашньому луку — шовковій червоній піжамі, то сьогодні продемонструвала більш сміливий образ.

Вона приміряла шоколадне вбрання від Valentino, що складалося з брюк-палаццо, відвертого жилета, що тримався на двох застібках, і пальто, розшитого камінням. Свій образ Джен доповнила макіяжем у бронзових відтінках, виконаним косметикою іменного бренду Лопес — JLo Beauty, та густими накладними віями.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у мереживній сукні з розрізом до стегна сяяла на гала-концерті. На івенті поп-діва з'явилася у супроводі свого коханого Бена Аффлека.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
310
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