Ого, яка: ефектна Дженніфер Лопес засвітила груди у відвертому вбранні

Артистка опублікувала нові сміливі фото у своїй соцмережі.
Якщо вчора 54-річна актриса, співачка і бізнес-леді — Дженніфер Лопес — з'явилася у святковій промокампанії білизняного бренду, приуроченій до Різдва, що наближається, в домашньому луку — шовковій червоній піжамі, то сьогодні продемонструвала більш сміливий образ.
Вона приміряла шоколадне вбрання від Valentino, що складалося з брюк-палаццо, відвертого жилета, що тримався на двох застібках, і пальто, розшитого камінням. Свій образ Джен доповнила макіяжем у бронзових відтінках, виконаним косметикою іменного бренду Лопес — JLo Beauty, та густими накладними віями.
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Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у мереживній сукні з розрізом до стегна сяяла на гала-концерті. На івенті поп-діва з'явилася у супроводі свого коханого Бена Аффлека.
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