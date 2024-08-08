Ого, яка: Гайді Клум підкреслила фігуру відвертим леопардовим купальником

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – вирушила у відпустку разом із чоловіком – 34-річним музикантом Томом Каулітцем, у якій відзначили п'яту річницю з дня весілля.

Фото: Instagram Гайді Клум

У своєму Instagram модель показала відео, на якому позує в ефектному та відвертому купальнику з леопардовим принтом. Фігура зірки має чудовий вигляд. "Час для пляжу ... не впевнена щодо цих ліній засмаги пізніше", — написала Клум під відео, маючи на увазі, напевно, те, що подібний купальник з безліччю бретельок не дасть рівну засмагу.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум одягла на червону доріжку сукню з яскравою бахромою. Вона відвідала церемонію вручення премії Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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