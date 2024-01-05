Ого, яка: Кендалл Дженнер в ефектному бікіні похизувалася сідницями

Модель продовжує радувати фоловерів фотографіями з відпочинку.
28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу — Кендал Дженнер – після різдвяних свят, як і всі селебріті, вирушила у відпустку. Куди саме, вона не розповідає, але публікує багато знімків з пляжу.
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Цього разу модель позувала на заході сонця серед дерев. Вона була одягнена в ефектне червоно-біле бікіні, яке підкреслило її фігуру. На одному з кадрів Кендал повернулася до камери спиною і похизувалася своїми сідницями.
Нагадаємо, раніше Кендал Дженнер знялася в новому промо відомого бренду. Вона з'явилася у рекламній кампанії Calvin Klein у піджаку на голе тіло.
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