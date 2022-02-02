Ого яка: Крістіна Гендрікс блиснула пишними формами у спідній білизні

46-річна британська та американська акторка Крістіна Гендрікс поділилася пікантним селфі у своєму Instagram.

Зірка опублікувала у блогу фотографію, на якій зробила селфі у дзеркалі. Одягнена Крістіна в чорний пікантний боді, що підкреслює її пишні форми.

Підписники Гендрікс прийшли в захват від знімку акторки, написали їй у коментарях, що вона зробила їм розкішний подарунок до Дня Валентина.

Крістіні не звикати позувати перед камерою, перед тим, як стати акторкою, вона почала кар'єру моделі у 17 років, перемігши в конкурсі краси, який організовував журнал Seventeen. Після цього вона десять років працювала моделлю, перш ніж зайнятися акторською майстерністю. Щоправда, пробитися до кінематографу акторці було не так просто, їй не пропонували ролі через нестандартну фігуру.

Рудоволоса бестія прославилася після ролі Джоан Голловей у драмі "Божевільні". Після виходу фільму акторка стала практично всім відома та отримала низку нагород та номінацій, включаючи номінацію на "Еммі" 2010 року.

Крістіна Гендрікс / Getty Images

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