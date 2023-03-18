Ого, яка: Ксенія Мішина у романтичній білизні похизувалася стрункою фігурою і накачаним пресом

Акторка і екс"Холостячка" у спокусливому образі продемонструвала красиве рельєфне тіло.

Ксенія Мішина в Instagram викликала справжній фурор своїми новими знімками, на яких вона постала у спідній білизні.

Акторка похизувалася чудовою фізичною формою. Зірка схудла, привела тіло в тонус і накачала прес. Тепер вона демонструє дуже гарний м'язовий рельєф, яким може похизуватися не кожен, хто займається у спортзалі.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія спокусливо позувала у білій романтичній білизні в рубчик із рюшами і маленькими вирізами.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Мішина з різних ракурсів показала свою струнку сексуальну фігуру. Її образ доповнили укладання з локонами і ніжний макіяж.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Акторка також показала фоловерам фотоколаж для порівняння її фігури "до/після" різницею у чотири місяці.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія зізналася, що нині дуже задоволена своє фігурою.

"Моя найкраща форма за 33 роки життя. І я б могла дуже натхненно описати вам свою жіночу радість, але це всього лише невелика, хоча погоджуся гарна верхівка айсбергу, яка доступна зараз вашому погляду", - написала у дописі акторка.

Нагадаємо, Ксенія Мішина у білій трикотажній майці і без бюстгальтера позувала на узбережжі Лазурового моря.

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