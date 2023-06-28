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Ого, яка: модель Playboy у пітоновому бікіні похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Ого, яка: модель Playboy у пітоновому бікіні похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1478
Час на прочитання
1 хв
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Ого, яка: модель Playboy у пітоновому бікіні похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Глоя Терае

Глоя Терае показала знімки з відпочинку.

Канадська модель Playboy Глоя Терае знялася у пікнтній фотосесії на Ібіці.

Глоя Терае / ©
Глоя Терае
Глоя Терае / ©
Глоя Терае

Перед фотокамерою красуня постала у світло-бежевому купальнику з пітоновим принтом, який складався з ліфа-бандо із золотистим кільцем і плавок. Глоя з різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру і сексуальне пишне декольте.

Глоя Терае / ©
Глоя Терае

Терае зробила хвилясте укладання, макіяж із помадою шоколадно-бежевого відтінку, довгий манікюр, вуха вона прикрасила сережками-цвяшками, на шиї була золота підвіска на ланцюжку, а на руках – браслети.

Глоя Терае / ©
Глоя Терае
Глоя Терае / ©
Глоя Терае

На деяких фото Глоя позувала топлес. Модель також похизувалася пружними сідницями.

Глоя Терае / ©
Глоя Терае

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Дата публікації
Перегляди
1478
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