Ого, яка: Ніколь Шерзінгер у леопардовому бікіні похизувалася бездоганною фігурою і сексуальними грудьми

Ого, яка: Ніколь Шерзінгер у леопардовому бікіні похизувалася бездоганною фігурою і сексуальними грудьми

43-річна співачка і учасниця The Pussycat Doll приміряла у відпустці стильний купальник, який чудово сидів на її формах.

Ніколь Шерзінгер насолоджується відпочинком на острові Сент-Вінсент, який розташований у Карибському морі. Там артистка релаксує, засмагає і, звичайно ж, робить гарні знімки, якими ділиться з фоловерами в Instagram.

Ніколь одягла стильний леопардовий купальник і влаштувала у ньому фотосет на тлі моря.

Шерзінгер продемонструвала струнку сексуальну фігуру спереду.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ще вона похизувалася у пікантній позі своїми пружними сідницями.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Співачка також зробила селфі і показала своє обличчя зі здоровою, свіжою шкірою без зморшок.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

"Проведіть пальцем, щоб відчути все тіло", — підписала Ніколь світлини.

Має чудовий вигляд Шерзінгер не лише у купальнику. Раніше вона показала ефектний образ в асиметричній мінісукні Versace, розшитій сріблястими паєтками, які переливалися на сонці. Лук зірка доповнила зачіскою з кісками і макіяжем з блискітками біля очей.

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

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Образи Ніколь Шерзінгер (15 фото)

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