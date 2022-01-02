Ого, яка: оголена учасниця "Холостяка" продемонструвала сексуальні груди

Анна Гузєєва у відвертій фотосесії похизувалася гарним тілом.

Ми вже писали, що учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Ганна Гузєєва – знялася для журналу Playboy та показували її на обкладинці.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

На офіційній сторінці глянцю в Instagram опублікували новий знімок із цього гарячого фотосету.

Анна Гузєєва/Instagram playboyukraineofficial

Анна постала на фото в оголеному вигляді. На ній були лише лаковані ботфорти-стрипи. Красуня продемонструвала на камеру спокусливі вигини своєї фігури. Вона блиснула своїми пишними грудьми, які прикривала рукою. Інтимне місце Гузєєва сховала під білим ажурним віялом. Вона мала дуже сексуальний вигляд.

Свій провокаційний лук Анна доповнила акуратною зачіскою з начосом, насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді, червоним манікюром і великими сережками-кільцями.

Гузєєва, своєю чергою, виклала перепост зі сторінки Playboy ще одного фото, на якому похизувалася сексуальним бюстом.

Анна Гузеева/Перепост Анны Гузеевой с Instagram playboyukraineofficial

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