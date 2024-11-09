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Ого, яка: панамська модель у квітковій сукні показала величезну п'яту точку

Ого, яка: панамська модель у квітковій сукні показала величезну п'яту точку

Ого, яка: панамська модель у квітковій сукні показала величезну п'яту точку

Грейсі Бон

Грейсі Бон при кожній нагоді хизується своєю фігурою.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове відео, на якому постала у милому літньому образі.

Дівчина граціозно йшла на камеру, демонструючи лук у блідо-жовтій обтислій сукні з дрібним квітковим принтом і на тонких бретельках. Вона похизувалася своїми пишними формами, тонкою талією і величезними сідницями.

Аутфіт Бон доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах. Волосся вона зібрала у низький пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із пишними віями, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – ланцюжком із хрестиком.

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон позувала у стильному чорному купальнику з пікантим декольте і вирізами на талії.

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