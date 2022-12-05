Ого яка: Ріта Ора у відвертій сукні-сітці прийшла на вечірку до друга

32-річна співачка відвідала паті на честь дня народження Васа Дж. Моргана – англійського телеведучого, редактора журналу та активіста. Вечірка відбулася у ресторані Miro у Mayfair, у Лондоні.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ріта прийшла на паті в сміливій сукні-сітці Cowboys of Habit тілесного кольору, під яку вона одягла чорні труси. У зірки була оголена спина і сукня була з капюшоном. До вбрання вона підібрала великі сережки, масивну прикрасу на грудях, багато різних браслетів та каблучок. А також взула чорні ботильйони на платформі та високих підборах.

Волосся співачки було зібрано в пучок, вона зробила макіяж на обличчі з акцентом на очі та підкреслила пухкі губи.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ора часто одягає вбрання, яке підкреслює її декольте. Минулого свого світського виходу зірка сяяла в такому на церемонії European MTV Award. Тоді артистка вийшла на доріжку зі своїм коханим Тайкою Вактіті.

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