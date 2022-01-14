Ого яка: Софія Вергара показала фото у золотому бікіні

Колумбійська акторка Софія Вергара поділилася знімком із 90-х в своєму Instagram.
На фото знаменитість спокусливо позує перед басейном у сексуальному золотому бікіні, яке ідеально сидить на її фігурі.
"#tbt Маямі, 90-ті", — просто підписала вона пост, який відразу почали коментувати її шанувальники.
Однією з перших відреагувала її колега з America's Got Talent Гоу Мандель, написавши: "Не змінилася". Пыдписники теж підключилися і почали писати: "Ти маєш такий самий вигляд, тільки макіяж оновила", "Зухвала та сексуальна!", "90-ті? Це було місяць тому", — лестять Софії фоловери.
Зараз Софії Вергарі 49 років, і вона правда іноді показує, який вигляд має її фігура в купальниках.
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