Ого, яка: учасниця "Холостяка-11" у сміливому образі провокаційно позувала у телефонній будці

Ого, яка: учасниця "Холостяка-11" у сміливому образі провокаційно позувала у телефонній будці

Олександра Миколюк – дуже смілива дівчина, яка обожнює зніматися у пікантних фото та відеопроєктах.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – потішила своїх фоловерів в Instagram новим гарячим відео із чергового фотознімання.

У ролику красуня постала у сміливому аутфіті. На ній був лакований плащ, під яким на ній була чорна білизна, та чорні прозорі рукавички. Стегно прикрашали срібні ланцюги.

Лук Саша доповнила лакованими чорними туфлями на шпильках, насиченим макіяжем і красивою зачіскою, укладеною назад.

Вона зухвало позувала у телефонній будці, зваблюючи глядачів своїми сексуальними рухами та стрункими ногами.

А інша учасниця "Холостяка-11" - Юлія Бельченко - продемонструвала кокетливий лук. На фото вона постала у білому бюстгальтері з пікантним декольте, білій сорочці, зав'язаній на талії, та бежевій мініспідниці з драпуванням та рюшами.

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