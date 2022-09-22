Ого, яка: Єва Лонгорія вийшла на прогулянку в екстремально короткій сукні і ботфортах

Єва Лонгорія любить експериментувати зі своїми луками. От і цього разу акторка вирішила приємно здивувати прихильників.

Зірка вийшла на прогулянку у чорній трикотажній сукні, яка ледве прикривала її п'яту точку.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Вбрання Єва доповнила високими замшевими ботфортами на шпильках і різнокольоровою сумкою від британського бренду Kurt Geiger на золотих ручках-ланцюжках.

Аутфіт Лонгорія доповнила гарною зачіскою з локонами і стильними окулярами. Позувала вона спиною до камери, демонструючи свій сексуальний зухвалий образ.

Нагадаємо, нещодавно Єва у плавках похизувалася пласким животом.

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