Ого, яка: зірка реаліті у джинсовому бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Емма Ернан у сексуальному образі повеселилася на дівич-вечері подруги.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – повеселилась на дівич-вечері своєї подруги. Знімки з події вона опублікувала в Instagram.

Емма Ернан/Instagram

Там красуня з'явилася у джинсовому купальнику, який чудово сидів на її ідеальній фігурі і підкреслив сексуальний бюст.

Емма Ернан/Instagram

Ернан також похизувалася пружними сідницями.

Емма Ернан/Instagram

Свій аутфіт вона доповнила капелюхом із деніму та молочно-джинсовими чоботами. У руках Емма тримала книжку.

Емма Ернан/Instagram

Емма позувала на фото також разом зі своїми подругами, які теж мали сексуальний вигляд.

Емма Ернан/Instagram

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