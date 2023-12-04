Ого, яка: зірка реаліті у джинсовому бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Емма Ернан у сексуальному образі повеселилася на дівич-вечері подруги.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – повеселилась на дівич-вечері своєї подруги. Знімки з події вона опублікувала в Instagram.
Там красуня з'явилася у джинсовому купальнику, який чудово сидів на її ідеальній фігурі і підкреслив сексуальний бюст.
Ернан також похизувалася пружними сідницями.
Свій аутфіт вона доповнила капелюхом із деніму та молочно-джинсовими чоботами. У руках Емма тримала книжку.
Емма позувала на фото також разом зі своїми подругами, які теж мали сексуальний вигляд.
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