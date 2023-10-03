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Ого яке: американська модель у мінісукні блиснула сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Ого яке: американська модель у мінісукні блиснула сексуальним декольте

Джордін Вудс / Фото: Getty Images

26-річна Джордін Вудс у чорно-білому луку з'явилася на Тижні моди у Франції.

Американська модель і світська левиця Джордін Вудс потрапила до об'єктивів папараці під час Паризького тижня моди.

Дівчина мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у чорну мінісукню з романтичним білим коміром. Головний акцент у її аутфіті був на пишному сексуальному декольте.

Джордін Вудс / © Getty Images
Джордін Вудс / Фото: Getty Images

Джордін взула чорні босоніжки на високих шпильках, прикрашені білими атласними квітами.

Образ Вудс доповнила африканськими кісками і макіяжем із пишними віями і помадою шоколадного відтінку. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї – кольє, а на руках – каблучки. Довгий молочний манікюр завершив спокусливий лук моделі.

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Дата публікації
Перегляди
587
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