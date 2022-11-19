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Ого, які: американська співачка без бюстгальтера продемонструвала на вечірці великі оголені груди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Ого, які: американська співачка без бюстгальтера продемонструвала на вечірці великі оголені груди

Tinashe / Фото: Associated Press

29-річна артистка Tinashe - дуже смілива дівчина. Вона прикувала погляди гостей до свого відвертого і пишного декольте.

Співачка Tinashe відвідала вечірку GQ Men of the Year 2022, яка відбулася у West Hollywood Edition у Каліфорнії.

Дівчина викликала фурор своєю появою на паті, адже вона з'явилася там у провокаційному луку.

На артистці був стильний сірий костюм, який складався зі штанів з рюшами і жакету з довгими рукавами. Жакет Tinashe одягла на голе тіло.

Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press

Замість бюстгальтера зірка обрала аксесуар у вигляді золотого ланцюжка від бренду Ottolinger & EERA, який прикрашав її оголений тулуб від шиї і до пупка.

Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press

Вона сміливо позувала фотографам, демонструючи свої спокусливі пишні груди.

Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press

Свій образ артистка доповнила чорними туфлями і довгими золотими сережками з камінням. Волосся вона уклала у локони і зробила насичений макіяж із нарощеними віями і червоною помадою на губах.

Tinashe / © Associated Press
Tinashe / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а чилійська співачка Камі на церемонію нагородження премії Latin Grammy Awards прийшла без спідньої білизни. На ній була довга сукня темного відтінку кольору металік, яка мала великий виріз від талії до стегна.

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Дата публікації
Перегляди
3555
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