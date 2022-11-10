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Ого, які: американська співачка сукнею з паєтками підкреслила пишні груди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Ого, які: американська співачка сукнею з паєтками підкреслила пишні груди

Джессіка Джеймс Декер / Фото: Associated Press

34-річна Джессіка Джеймс Декер у розкішній обтислій сукні прийшла на музичну церемонію.

Американська співачка Джессіка Джеймс Декер відвідала 56-ту щорічну церемонію вручення нагород Country Music Association Awards, яка відбулася на Bridgestone Arena у Нешвіллі.

На червоній доріжці красуня постала у червоній обтислій сукні зі стразами і з сексуальним декольте від бренду Area, яке чудово підкреслило пишні груди Джессіки.

Джессіка Джеймс Декер / © Associated Press
Джессіка Джеймс Декер / Фото: Associated Press

Аутфіт Декер доповнила червоними босоніжками і клатчем. Вона зробила гарну об'ємну зачіску з локонами і макіяж із бежево-шоколадним блиском і пишними віями. У вухах у неї були сережки-цвяшки з діамантами, на шиї – делікатна підвіска на золотому ланцюжку, а на руці – каблучка з камінням.

Джессіка Джеймс Декер / © Associated Press
Джессіка Джеймс Декер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на премії CMA Awards побувала також Кеті Перрі, яка позувала перед камерами у стильному костюмі із деніму з відвертим декольте.

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Дата публікації
Перегляди
581
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