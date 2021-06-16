Ого які: британська телезірка у білому бікіні похизувалася великими сідницями

Глоя Феррі обожнює виставляти на показ свої пишні і сексуальні принади.

Британська зірка реаліті-шоу "Джорді Шор" Глоя Феррі опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку.

Красуня одягла білий купальник і продемонструвала на камеру свої пишні сідниці, тонку талію і татуювання, яке зроблене по лінії хребта.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Ще Глоя похизувалася сексуальними формами у стильному жовтому бікіні.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

До речі, Феррі завжди фотографується з насиченим макіяжем і укладанням. Дівчина любить завжди мати прекрасний вигляд.

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