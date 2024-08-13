Ого які: британська телезірка у відвертій сукні похизувалася пишними грудьми

Глоя Феррі обожнює носити вбрання, якими підкреслює свої сексуальні форми.
Британська телезірка Глоя Феррі продемонструвала в Instagram свій сексуальний аутфіт, у якому вона зібралася на вечірку.
Жінка одягла відверту сукню, яка складалася із червоно-чорної спідниці з розрізом і двох мереживних смужок, які трішки прикривали її груди.
Глоя зробила селфі і продемонструвала на камеру пишний бюст.
Свій образ Феррі доповнила укладанням із локонами, насиченим макіяжем із червоною помадою і золотими браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у чорному бікіні і чорній прозорій спідниці максі продемонструвала перед камерою пишні і сексуальні сідниці.
Читайте також:
- У сукні з прозорим верхом і без бюстгальтера: британська телезірка продемонструвала сексуальну обновку
- У смарагдовому купальнику з камінням: британська телезірка похизувалася спокусливими сідницями
- Гламурна брюнетка: зірка реаліті у леопардовому бікіні позувала на тлі гарного краєвиду