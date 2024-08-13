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Ого які: британська телезірка у відвертій сукні похизувалася пишними грудьми

Ого які: британська телезірка у відвертій сукні похизувалася пишними грудьми

Ого які: британська телезірка у відвертій сукні похизувалася пишними грудьми

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює носити вбрання, якими підкреслює свої сексуальні форми.

Британська телезірка Глоя Феррі продемонструвала в Instagram свій сексуальний аутфіт, у якому вона зібралася на вечірку.

Жінка одягла відверту сукню, яка складалася із червоно-чорної спідниці з розрізом і двох мереживних смужок, які трішки прикривали її груди.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя зробила селфі і продемонструвала на камеру пишний бюст.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій образ Феррі доповнила укладанням із локонами, насиченим макіяжем із червоною помадою і золотими браслетами.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у чорному бікіні і чорній прозорій спідниці максі продемонструвала перед камерою пишні і сексуальні сідниці.

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