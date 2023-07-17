Ого, які: Демі Роуз у бікіні кольору манго продемонструвала пишні груди

Демі Роуз насолоджується відпусткою, яку проводить на Ібіці. Цього разу красуня зробила селфі під час прогулянки Середземним морем на яхті.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На моделі було бікіні кольору манго. Роуз похизувалася на камеру своїми великими сексуальними грудьми, від яких просто не відвести погляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Із нетерпінням чекаємо на нові світлини в купальнику від Демі.

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз продемонструвала пікантний образ у прозорій сукні, під якою був відсутній бюстгальтер.

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