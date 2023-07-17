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Ого, які: Демі Роуз у бікіні кольору манго продемонструвала пишні груди

Ого, які: Демі Роуз у бікіні кольору манго продемонструвала пишні груди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
632
Час на прочитання
1 хв
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Ого, які: Демі Роуз у бікіні кольору манго продемонструвала пишні груди

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель продовжує хизуватися своїм відпочинком на іспанському курорті.

Демі Роуз насолоджується відпусткою, яку проводить на Ібіці. Цього разу красуня зробила селфі під час прогулянки Середземним морем на яхті.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На моделі було бікіні кольору манго. Роуз похизувалася на камеру своїми великими сексуальними грудьми, від яких просто не відвести погляд.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Із нетерпінням чекаємо на нові світлини в купальнику від Демі.

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз продемонструвала пікантний образ у прозорій сукні, під якою був відсутній бюстгальтер.

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Дата публікації
Перегляди
632
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