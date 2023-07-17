Ого, які: Демі Роуз у бікіні кольору манго продемонструвала пишні груди

Британська модель продовжує хизуватися своїм відпочинком на іспанському курорті.
Демі Роуз насолоджується відпусткою, яку проводить на Ібіці. Цього разу красуня зробила селфі під час прогулянки Середземним морем на яхті.
На моделі було бікіні кольору манго. Роуз похизувалася на камеру своїми великими сексуальними грудьми, від яких просто не відвести погляд.
Із нетерпінням чекаємо на нові світлини в купальнику від Демі.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз продемонструвала пікантний образ у прозорій сукні, під якою був відсутній бюстгальтер.
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