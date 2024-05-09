Ого, які: Демі Роуз у кольоровому бікіні похизувалася пишними і сексуальними сідницями

Демі Роуз опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку на пляжі.

Спочатку модель показала селфі у зеленому бікіні з жовтою облямівкою, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Потім Демі виклала фото, на якому засмагає на пляжі у яскравому купальнику і жовтій мініспідниці.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На іншій світлині великим планом зображені пишні і сексуальні сідниці Роуз у кольоровому бікіні, на яких лежить шматочок тропічної зірки – карамболя.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у купальнику спокусливо позувала у Каппадокії.

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