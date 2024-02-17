Ого, які: Демі Роуз у яскравому бікіні продемонструвала пишні і сексуальні сідниці

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новою порцією пікантних знімків із відпочинку у Бразилії.

Цього разу красуня постала перед фотокамерою у бікіні зеленого кольору з жовтою облямівкою і зав'язками та з мокрим волоссям. Позувала вона на пляжі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі продемонструвала свої сексуальні форми з різних ракурсів.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Найспокусливішим вийшов знімок, на якому вона похизувалася пишними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Бразилія моя любов", – підписала світлини модель.

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз показалася у чорному бюстгальтері і стрингах.

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