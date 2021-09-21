Ого, які: Демі Роуз в бікіні показала величезні соковиті сідниці

26-річна модель сексуально позувала на яхті.
Невгамовна Демі Роуз продовжує засипати підписників в Instagram пікантними знімками, на яких вихваляється своїми сексуальними формами.
Цього разу модель виклала фото з відпочинку на італійському острові Капрі. Вона спокусливо позувала на яхті у купальнику, який складався з білого ліфа і коричневих стрингів. Демі продемонструвала на камеру свої величезні сідниці.
І для тих, хто не розгледів її соковиту п'яту точку, вона показала її ближче.
"Невинність", — іронічно підписала світлину Роуз.
Ще модель продемонструвала сідниці у сексуальному образі total black — у боді, зверху якого вона одягла прозору спідницю.
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