Ого, які: Демі Роуз в бікіні показала величезні соковиті сідниці

Ого, які: Демі Роуз в бікіні показала величезні соковиті сідниці

26-річна модель сексуально позувала на яхті.

Невгамовна Демі Роуз продовжує засипати підписників в Instagram пікантними знімками, на яких вихваляється своїми сексуальними формами.

Цього разу модель виклала фото з відпочинку на італійському острові Капрі. Вона спокусливо позувала на яхті у купальнику, який складався з білого ліфа і коричневих стрингів. Демі продемонструвала на камеру свої величезні сідниці.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

І для тих, хто не розгледів її соковиту п'яту точку, вона показала її ближче.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Невинність", — іронічно підписала світлину Роуз.

Ще модель продемонструвала сідниці у сексуальному образі total black — у боді, зверху якого вона одягла прозору спідницю.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Читайте також: Поклала груди на стіл: Демі Роуз показала відверті знімки з Італії

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання