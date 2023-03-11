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Ого, які груди: модель Playboy вийшла на вулицю у блискучій сукні з відвертим декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Ого, які груди: модель Playboy вийшла на вулицю у блискучій сукні з відвертим декольте

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Красуня привернула до себе увагу своїм великим бюстом.

На вулицях Лос-Анджелеса папараці заскочили 28-річну американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє.

Дівчина привернула до себе увагу відвертим луком. Вона була одягнена в асиметричну срібно-золоту сукню, розшиту паєтками і бісером. З одного боку вбрання оголювало ногу Ліз аж до стегна.

Елізабет Марі Шевальє / © Getty Images
Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Але головним акцентом у її образі було сексуальне глибоке декольте, у якому ледве помістилися її великі груди. Щоб бюст мав більш привабливий вигляд, Шевальє намастила його мерехтливим шимером.

Елізабет Марі Шевальє / © Getty Images
Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила перламутровими босоніжками на високій платформі і підборах, а також чорним клатчем із металевою фурнітурою.

Модель розпустила волосся, зробила вечірній макіяж із блискучими тінями і довгими накладними віями. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на руці – браслет із камінням і каблучка з червоним сердечком. Французький манікюр і рожевий педикюр завершили ефектний образ Елізабет.

Нагадаємо, співачка Жанель Моне прийшла на фестиваль American Black Film в екстравагантній золотій мінісукні від бренду Gaurav Gupta, яка мала пікантне декольте і оголений живіт.

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Дата публікації
Перегляди
1222
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