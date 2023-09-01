Ого, які: італійська акторка у червоній мінісукні з імітацією портупеї продемонструвала величезні груди на вечірці

Зіркові красуні, щоб привернути до себе увагу, одягають пікантні вбрання на івенти.

Італійська акторка Рената Санфіліппо відвідала вечірку Variety And Golden Globes у готелі Excelsior, яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.

Перед фотокамерами зірка постала у червоній мінісукні з бретельками, які імітують портупею та підтяжки для панчох.

Головний акцент у її образі був на відвертому декольте, яке чудово підкреслило її пишні сексуальні груди.

Рената Санфіліппо / Фото: Getty Images

Рената була взута у бордові туфлі зі стразами і квітками із каміння, на плечі у неї висіла золотиста сумочка, інкрустована камінням, а шию вона прикрасила червоним чокером із білизняних бретельок. Білявка зробила зачіску з локонами, насичений макіяж із акцентом на очах та червоний манікюр. На руці у Санфіліппо був золотий годинник і каблучка у вигляді голови пантери.

Нагадаємо, справжній фурор на червоній доріжці кінофестивалю викликала модель Алді Гдовска Пржиліпяк, яка з'явилася там без бюстгальтера і в костюмі-сітці.

Читайте також: