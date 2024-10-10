Ого, які: пишнотіла модель у мереживній сукні похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон у відвертому аутфіті позувала перед фотокамерою.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, зроблених у номері готелю. Там панувала романтична атмосфера. Вона позувала з букетом червоних троянд і серед червоних повітряних кульок та пелюстків квітів.
Грейсі постала перед фотокамерою у чорній довгій мереживній сукні з відвертим декольте, під якою на ній були лише чорні стринги.
Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свої пишні спокусливі груди і величезні сідниці.
У неї було розпущене волосся, насичений макіяж і ланцюжок із підвіскою на шиї.
Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася сексуальними формами у білому прозорому обтислому кетс'юті з оголеними плечами і вирізами у зоні декольте, під яким були білі стринги.
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