Ого, які: пишнотіла модель у мереживній сукні похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон у відвертому аутфіті позувала перед фотокамерою.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, зроблених у номері готелю. Там панувала романтична атмосфера. Вона позувала з букетом червоних троянд і серед червоних повітряних кульок та пелюстків квітів.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі постала перед фотокамерою у чорній довгій мереживній сукні з відвертим декольте, під якою на ній були лише чорні стринги.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свої пишні спокусливі груди і величезні сідниці.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

У неї було розпущене волосся, насичений макіяж і ланцюжок із підвіскою на шиї.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася сексуальними формами у білому прозорому обтислому кетс'юті з оголеними плечами і вирізами у зоні декольте, під яким були білі стринги.

Читайте також: