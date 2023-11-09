Ого, які: телеведуча у прозорій сукні приголомшила розміром грудей

40-річна телеведуча Джессіка Алвес вийшла у світ у відвертому аутфіті.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця британського реалітішоу Celebrity Big Brother – Джессіка Алвес – відвідала церемонію вручення премії UK Glamour Awards у Лондоні.
Знаменитість обрала для своєї появи провокаційний образ. На ній була червона прозора асеметрична сукня з розсипом страз, вирізами на животі і стегнах, а також із відвертим декольте. Джес приголомшила своїми великими грудьми, від яких просто неможливо одразу відвести очей.
Аутфіт Алвес доповнила червоними замшевими туфлями, зачіскою з локанами, насиченим вечірнім макіяжем, прикрасами з камінням і довгим червоним манікюром.
Нагадаємо, Джессіка Алвес відома тим, що зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.
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