Ого який: американська акторка у прозорому боді блиснула сексуальним бюстом на вулицях Лос-Анджелеса

Крістіна Міліан вийшла у світ без бюстгальтера.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська акторка і співачка кубинського походження Крістіна Міліан. Знаменитість привернула до себе увагу провокаційним луком.

На Крістіні були латексні чорні лосини і прозоре боді, усипане стразами, крізь яке вона блиснула сексуальним бюстом.

Крістіна Міліан / Фото: Getty Images

Аутфіт Міліан доповнила золотою курткою і золотистими босоніжками з ремінцями. Волосся вона зібрала у пучок, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха великими золотими сережками-кільцями.

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