Ого, який: американська акторка у смугастому купальнику продемонструвала пишний бюст

Американська акторка Коко Остін показала фоловерам в Instagram, як вона провела свій вихідний.

Знаменитість разом із 7-річною донькою Шанель і друзями відпочила біля басейну у штаті Арізона.

Коко Остін/Instagram

Коко Остін/Instagram

Коко була одягнена у суцільний смугастий червоно-білий купальник із американською проймою і відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний сексуальний бюст. Вона також продемонструвала спокусливу фігуру.

Коко Остін/Instagram

Свій лук Остін доповнила яскравим макіяжем із акцентом на червоній попаді і високим пучком.

Нагадаємо, Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальними формами.

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