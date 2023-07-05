Ого, який: американська акторка у смугастому купальнику продемонструвала пишний бюст

44-річна Коко Остін обрала для відпочинку сексульний купальник.
Американська акторка Коко Остін показала фоловерам в Instagram, як вона провела свій вихідний.
Знаменитість разом із 7-річною донькою Шанель і друзями відпочила біля басейну у штаті Арізона.
Коко була одягнена у суцільний смугастий червоно-білий купальник із американською проймою і відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний сексуальний бюст. Вона також продемонструвала спокусливу фігуру.
Свій лук Остін доповнила яскравим макіяжем із акцентом на червоній попаді і високим пучком.
Нагадаємо, Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальними формами.
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