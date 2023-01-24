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Ого який: американська модель у прозорому топі блиснула великим бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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6928
Час на прочитання
1 хв
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Ого який: американська модель у прозорому топі блиснула великим бюстом

Сара Роллінс / Фото: Getty Images

Сара Роллінс у спокусливому аутфіті з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса.

Американська модель Сара Роллінс потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина вийшла в світ у відвертому луку.

На ній була чорна шкірянка зі штучним хутром і чорний прозорий топ, під який вона одягла червоний бюстгальтер, що ідеально підкреслив її сексуальний пишний бюст.

Сара Роллінс / © Getty Images
Сара Роллінс / Фото: Getty Images

Верх Сара доповнила червоними латексними легінсами і прозорими пластиковими туфлями. У руці манекенниця несла сумку Louis Vuitton у вигляді серця.

Волосся білявка розпустила і зробила макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою. Довгий манікюр завершив її лук.

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Дата публікації
Перегляди
6928
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