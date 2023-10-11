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Ого, який: британська телезірка у червоній білизні похизувалася пишним бюстом

Ого, який: британська телезірка у червоній білизні похизувалася пишним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
1 хв
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Ого, який: британська телезірка у червоній білизні похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі похизувалася і новою білизною, і сексуальними формами.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram гарячі фото і відео, на яких вона постала у спокусливому аутфіті.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя була одягнена у червону мереживну білизну, яка ідеально підкреслила її пишний бюст і сексуальну фігуру. Лук вона доповнила червоними підтяжками і панчохами.

На шиї у Феррі було перлинне кольє із прикрасою з камінням, у вухах – елегантні сережки, а на руках – каблучки і годинник. Вона зібрала волосся у низький пучок і зробила легкий макіяж із акцентом на пишних віях.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

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Дата публікації
Перегляди
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